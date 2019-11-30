اصابة 16 شخصاً بانفجارين في كركوك

2019/11/30 | 13:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة كركوك، اليوم السبت، بسقوط جرحى، اثر انفجار عبوتين ناسفتين.

وقال المصدر لشفق نيوز ان عبوتين انفجرتا في مدينة كركوك خلفتا 16 جريحاً

واضاف المصدر ان التفجير الأول حدث في منطقة دوميز، والثاني قرب ساحة لتجمع العمال.

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