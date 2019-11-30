2019/11/30 | 13:16 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحديثي: عبد المهدي ملتزم تماما بقرار استقالته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/30 | 13:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحديثي: عبد المهدي ملتزم تماما بقرار استقالته) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحديثي: عبد المهدي ملتزم تماما بقرار استقالته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).