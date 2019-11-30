بيان غاضب من الصليب الأحمر: اضبطوا أنفسكم لوقف نزيف الدم العراقي

2019/11/30 | 14:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ،اليوم السبت، عن استنكارها للعنف المفرط ضد المتظاهرين في العراق والذي تسبب بمقتل وإصابة آلاف المحتجين.وقالت اللجنة في بيان صحفي تلقته “يس عراق”، إنه “مع ارتفاع عدد القتلى خلال الاحتجاجات، فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تُعرب عن استيائها من الخسائر في الأرواح واستخدام العنف، إذ تدلّ […]

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