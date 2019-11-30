تفكيك خلية إرهابية خطرة تدار من خارج العراق في الانبار

2019/11/30 | 14:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – الانبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، تفكيك خلية إرهابية تدار من خارج العراق، فيما القت القبض على عناصرها في مدينة الرمادي بمحافظة الانبار.

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