الاحتلال الصهيوني يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة

2019/11/30 | 14:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم السبت، عددًا من الفلسطينيين، وداهمت منازل، خلال اقتحاماتٍ نفذتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إنّه جرى اعتقال

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