المثنى تعطل الدوام الرسمي ليومي الاحد والاثنين حدادا على شهداء التظاهرات

2019/11/30 | 14:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏قررت محافظة المثنى تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاحد والاثنين حدادا على شهداء التظاهرات والقوات الامنية.

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