بعد تفكيكها.. القبض على عناصر خلية إرهابية تدار من خارج العراق

2019/11/30 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الانبار

فككت مديرية الاستخبارات العسكرية ، السبت (30 تشرين الثاني 2019) خلية إرهابية تدار من خارج العراق...





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