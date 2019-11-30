جلسة استثنائية تحسم مصير مسؤولَين وتبحث استقالة عبد المهدي

2019/11/30 | 14:27 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الصعب التكهن بما ستؤول إليه الأمور في بلد يئن من الانقسامات – صورة ارشيفية

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