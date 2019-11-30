دلور ميقري - سارة في توراة السفح: الفصل الثاني/ 1

2019/11/30 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري " العم سليم "، مثلما كانت ابنة الآغا تدعو وكيلَ والدها بكثير من الود والتدلّه، كان يكبرها في حقيقة الحال بنحو عشر سنين.وها هوَ عُمر أديبة يُضيف إلى هذا الرقم خمسة أعوام أخرى، لتغدوَ صاحبته بنضج تفاح بلدة الاصطياف الأشهر في بر الشام.لكن أسرتها لم تعُد محسوبة على المصطافين المتنعمين، القادمين من دمشق، ولا أيضاً لها الصفة السابقة؛ كلائذة في حمى البلدة الجبلية على أثر فتنة عام 1860.لقد استقرت الأسر......

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