عبد الرحيم التوراني - قصة قصيرة: على حافة موال تيزي نتيشكة*

2019/11/30 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الرحيم_التوراني في الأسبوع الأخير من الشهر الأخير للسنة الماضية، وربما التي قبلها، المصادف لأعياد الميلاد، وجدتني في وضع الاضطرار للمغامرة.هكذا ركبت مع نفر من المسافرين إلى الجنوب، حافلة متهالكة يقودها سائق مخمور.ما أن غادرنا المجال الحضري وفتنا المدينة، حتى نسي السائق الركاب الذين معه، ولم يراع أحدا.إذ جعل فضاء الحافلة يختنق بصدى أسطوانة "سي دي" لفرقة غجر يؤدي أفرادها أهازيج رعوية عن الخذلان والحب الخ......

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