سعود سالم - جنون الوحي

2019/11/30 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم الغرفة ٢-;-٢-;- في الطابق الثاتي في منتصف النهار تستيقظ تتثائب تتمطط تنزل من السرير تفتح الثلاجة تشرب كأسا من الماء تغسل تغتسل تمسح تنشف تجلس تقوم تفكر تنزع تلبس تنظر في المرآة تفتح الباب تقفل تخرج بعد منتصف النهار تسير في الشارع تتوقف تسير تبحث تسأل تنظر تحدق تستمع ترفع يدها تتفادى سيارة تمشي تجري تعود تدخل مكتبة تتحدث تتسائل تشتري تدفع تضحك تخرج تأتي تحيي تذهب تعود تفتح الباب تخرج......

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