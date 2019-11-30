الحشد والقوات الأمنية يدمران أنفاقا لداعش بعملية أمنية في صحراء الانبار

2019/11/30 | 14:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الانبار: الفرات نيوز} دمرت قوة من الحشد الشعبي والقوات الامنية، السبت، أنفاقا لداعش بعملية أمنية في صحراء الانبار.

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