الاستخبارات العسكرية: تفكيك خلية ارهابية والقبض على عناصرها بالرمادي

2019/11/30 | 14:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الانبار: الفرات نيوز} اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، عن تفكيك خلية ارهابية تدار من خارج العراق والقبض على عناصرها في الرمادي.

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