مدرب العراق يكشف سبب شعوره بالهدوء وقصة هاتفه القديم

2019/11/30 | 14:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدرب المنتخب العراقي كاتانيتش، السبت، انه يشعر بالهدوء لانه لا يتابع الصحف، فيما اشار الى ان تسريب التشكيلة من الصحفيين تصرف غير احترافي....

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