غدا.. البدء بتسجيل الترشيح للانتخابات التشريعية في ايران

2019/11/30 | 14:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الامين والمتحدث باسم لجنة الانتخابات في ايران اسماعيل موسوي عن بدء التسجيل للترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد اعتبارا من يوم غد الاحد 1

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