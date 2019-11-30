طارق حرب يوضح لـ

2019/11/30 | 14:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اوضح الخبير في الشأن القانوني طارق حرب، الخطوات القانونية نحو تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة الحكومة الحالية برئاسة عادل عبد المهدي.

وقال حرب

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