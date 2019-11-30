بمساندة جهتين.. قوات أمنية تفرق متظاهرين في ذي قار

2019/11/30 | 14:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ذي قار، اليوم السبت، بأن القوات الامنية فرقت متظاهرين من محيط مقر شرطة المحافظة في مدينة الناصرية.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "القوات الامنية، وبمساندة قوات الرد السريع وسوات، بدأت بتفريق المتظاهرين من محيط مقر قيادة الشرطة".

واضاف ان "القوات الامنية سيطرت على المكان باستخدام الهمرات والسلاح المتوسط على جسر الزيتون".

واشار المصدر الى ان "المتظاهرين يتواجدون بالقرب من مديرية التربية المجاورة لساحة الحبوبي"، مرجحاً أن "تستمر القوات الأمنية بالتقدم تجاه الساحة".

وكانت مصادر طبية عراقية قد افادت يوم الجمعة بمقتل 15 متظاهرا في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في الناصرية العاصمة المحلية لمحافظة ذي قار.

وذكر تلفزيون الناصرية المحلي انه تم تسجيل 100 جريح في تظاهرات الجمعة في الناصرية.

واعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يوم الجمعة انه سيرفع استقالته من الحكومة الاتحادية الى مجلس النواب العراقي لغرض سحب الثقة من الحكومة.

وقال عبد المهدي في بيان انه استمع "بحرص كبير الى خطبة المرجعية الدينية العليا يوم 29/11/2019 وذكرها انه "بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الاخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فان مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو الى ان يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء ابنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب".

واضاف "واستجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لانجازها باسرع وقت، سأرفع الى مجلس النواب الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس اعادة النظر في خياراته".

وتابع عبد المهدي ان "الداني والقاصي يعلم بانني سبق وان طرحت هذا الخيار علناً وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد".

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