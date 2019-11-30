2019/11/30 | 14:49 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التوتر يعود لجنوب العراق.. تجدد إطلاق النار بمحافظة ذى قار ومواجهات بين الأمن والمتظاهرين ببغداد.. القضاء يؤكد معاقبة المعتدين على المحتجين بعد ارتفاع... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/30 | 14:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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