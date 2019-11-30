2019/11/30 | 14:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت، عن استنكارها للعنف المفرط ضد المتظاهرين في العراق والذي تسبب بمقتل وإصابة آلاف المحتجين.

وقالت اللجنة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، "مع ارتفاع عدد القتلى خلال الاحتجاجات، فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تُعرب عن استيائها من الخسائر في الأرواح واستخدام العنف، إذ تدلّ أعداد الضحايا المتزايدة على اللجوء إلى أساليب من العنف تسببت حتى الآن بمقتل مئات الأشخاص وإصابة أكثر من 15 ألف شخص".

واكدت رئيسة بعثة اللجنة الدولية في العراق كاترينا ريتزان "وحدهُ ضبط النفس كفيل بوقف أشكال العنف هذه لتجنب خسارة المزيد من الأرواح، وعدم قبول تحولها إلى أمر عادي".

واضافت انه "من حق المواطنين التعبير عن أنفسهم سلمياً دون الخوف على سلامتهم، ولأن من واجب القوات الأمنية حفظ النظام العام، فينبغي عدم استخدام الأسلحة النارية أو الذخيرة الحية إلا كملاذ أخير، وللحماية من أي تهديد وشيك على حياتهم أو على حياة الاخرين".

وذكر البيان إنه "يرتبط عمل اللجنة ارتباطاً وثيقاً بدعم الخدمات الطبية، وقد وردتنا تقارير متكررة ومقلقة عن استهداف عاملين في مجال الرعاية الصحية وسيارات إسعاف ومرافق طبية، وتشمل هذه الحالات الاستهداف المباشر للمستجيبين الأوائل ومفارزهم، بالإضافة الى اللجوء إلى تدابير للسيطرة على الحشود تؤثر على المرافق الصحية وتعرض المرضى والطاقم الطبي الذي يقوم بدوره الأساسي إلى الخطر".

وقال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط والشرق الأدنى في اللجنة الدولية، فابريزيو كاربوني "تردنا تقارير عن تزايد الهجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية في الثمانية والأربعين ساعة الماضية، وعلى الجميع تسهيل عمل مقدمي خدمات الرعاية الصحية واحترامه ليتسنى إجلاء الجرحى وتلقيهم العلاج الذي يحتاجوه في الوقت المناسب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصليب الأحمر يدعو لوقف نزيف الدم في العراق) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصليب الأحمر يدعو لوقف نزيف الدم في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).