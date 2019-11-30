فرنسا تعقد اجتماعا دوليا بشأن لبنان الشهر المقبل

2019/11/30 | 14:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت صحيفة "النهار" اللبنانية، اليوم السبت، بأن فرنسا ستجري ترتيبات لعقد مؤتمر دولي بشأن الازمة اللبنانية أواسط الشهر المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مصدر رئاسي قوله، ان هذه الترتيبات تستهدف توصيل رسالة تحث القيادات اللبنانية على سرعة تكليف رئيس لتشكيل الحكومة الجديدة وبمواصفات تحاكي مطالب الحراك الشعبي اللبناني الداعية إلى إصلاحات هيكلية ومحاربة الفساد.

وتابع أن وزير الخارجية الفرنسي جين إيف لودريان، سيرأس جلسات المؤتمر الدولي الذي ستشارك فيه الدول المانحة.

يشار إلى أن الرئيس اللبناني ميشال عون، كان ترأس، أمس، اجتماعًا مع مختلف جهات الاختصاص المالي والاقتصادي، جرى فيه مناقشة مقترحات لمواجهة أزمة النقد والسيولة وحماية القطاع المصرفي.



وقد تغيب عن الاجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري؛ لأسباب قالت صحيفة النهار إنها خاصة.

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