عبد المهدي يستقبل بلاسخارت

2019/11/30 | 14:50 - المصدر: السومرية نيوز

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استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم السبت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.

وقال مكتب عبد المهدي، في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن الأخير، "استقبل في مكتبه اليوم، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت".

ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل.

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