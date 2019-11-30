2019/11/30 | 14:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت وزارة النفط اليوم السبت، تاكيدها بعدم تاثر عملية تصدير النفط الخام خلال التظاهرات التي تشهدها المحافظات الجنوبية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاد لواع: الصادرات النفطية لم تتأثر بالتظاهرات في المحافظات الجنوبية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاد لواع: الصادرات النفطية لم تتأثر بالتظاهرات في المحافظات الجنوبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).