2019/11/30 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

حقوق الإنسان تحذر من تفاقم الأوضاع في النجف وتدعو إلى تدارك الأمور وحقن الدماء

يتبع .



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