إيران تتهم مفتشاً للوكالة الدولية بحمل

2019/11/30 | 15:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، إن هناك أدلة على أن مفتشًا تابعًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية تم منعه مؤخرًا من دخول موقع نووي إيراني كان يحمل "مادة مريبة".

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