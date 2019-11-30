ايران: نواصل تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو

2019/11/30 | 15:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، أن عمليات تخصيب اليورانيوم ستتواصل في منشأة فوردو، مع استئناف الولايات المتحدة الأميركية إجراءات الحظر على هذه المنشأة النووية.

ورداً على تصريح وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، بأن أميركا ستلغي الاستثناءات في اجراءات الحظر بحق منشأة فوردو النووية، قال صالحي، إن إيران كان لديها الفين من أجهزة الطرد المركزي في فوردو، وتم تقليلها بعد المفاوضات النووية إلى ألف واربعة واربعين جهازاً، إذ أن الأوروبيين أرادوا عدم استخدام هذه المنشأة.

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