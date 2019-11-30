7 نقاط دستورية تترتب على استقالة عبد المهدي..تعرف عليها

2019/11/30 | 15:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس هيئة النزاهة العراقي الاسبق حسن الياسري، اليوم السبت، عن الخطوات الدستورية المترتبة على استقالة رئيس الوزراء....

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