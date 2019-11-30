2019/11/30 | 15:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ديالى

فرضت القوات الامنية، إجراءات أمنية مشددة في قريتين زراعتين شمال شرق بعقوبة لقطع تسلل داعش الى المنطقة.

وقال مصدر امني لـ "العهد نيوز"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر امني يكشف لـ"العهد نيوز" عن إجراءات أمنية لقطع إمدادات وصول داعش شمال شرق بعقوبة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر امني يكشف لـ"العهد نيوز" عن إجراءات أمنية لقطع إمدادات وصول داعش شمال شرق بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).