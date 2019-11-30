حشد الانبار لـ

2019/11/30 | 15:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

تمكنت القوات الامنية بمحافظة الانبار، من تطهير ثلاثة طرق استراتيجية بحملة امنية تركزت على المناطق الغربية باتجاه مناطق شمالي مدينة الرمادي.

وقال القيادي في

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