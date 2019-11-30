بالصور.. كركوك تندد بـ”مجازر” الناصرية والنجف وتنظم وقفة احتجاجية

2019/11/30 | 15:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم المئات من شباب ومشايخ مدينة كركوك، اليوم السبت، وقفة احتجاجية لرفض عمليات القتل التي تمارس بحق المتظاهرين السلميين بمدينتي الناصرية والنجف.ونشر المكتب الإعلامي لقبائل عبيد في كركوك، بيانا” قال فيه ان مشايخ وشباب المحافظة يعلنون تضامنهم الكامل مع اخوتهم في الناصرية والنجف، ورفض كل ما يتعرضون له من مجازر بعد تظاهراتهم السلمية المطالبة […]

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