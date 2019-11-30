مجلس الوزراء يعرض استقالة عبد المهدي ويصوت على استقالتي الهاشمي والغزي

2019/11/30 | 15:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مجلس الوزراء في جلسة استثنائية، موضوع استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وأعضاء الحكومة.

وجرى خلال الجلسة التي دعا الى عقدها رئيس الوزراء، التصويت على استقالة، مدير مكتب رئيس الوزراء أبو جهاد الهاشمي، والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، إضافة الى عرض استقالة عبد المهدي والحكومة، وتقديمها إلى مجلس النواب، ومناقشة ما يترتب على الحكومة، من واجبات تسيير الأمور اليومية وفق الدستور.

وأشار بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، الى تأكيده على مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، مبيناً أن الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين، وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات، وقطع الأراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة، ومنها قوانين الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي، وملف المناصب بالوكالة، وإعداد الموازنة الإتحادية، والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل، فيما دعا رئيس الوزراء أعضاء الحكومة إلى مواصلة عملهم لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

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