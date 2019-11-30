الجبهة التركمانية تستنكر التفجيرات الارهابية في كركوك

2019/11/30 | 15:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

استنكرت الجبهة التركمانية العراقية، اليوم السبت، التفجيرات الارهابية التي وقعت ظهر هذا اليوم في مدينة كركوك والتي استهدفت اصحاب المحلات والمارة من المواطنين في مركز مدينة كركوك.

وذكر بيان للجبهة تلقته، "الغد برس" ان "الجبهة التركمانية العراقية تستنكر بكافة فروعها وتنظيماتها التفجيرات الارهابية التي وقعت ظهر يوم السبت في مدينة كركوك والتي استهدفت اصحاب المحلات والمارة من المواطنين في مركز مدينة كركوك وجائت متزامنة مع الوقفة التأبينية لأرواح شهداء الناصرية والتي أقامتها منظمات المجتمع المدني التركماني".

وبين ان "الارهاب الاعمى لا يفرق بين احد ويستهدف الجميع وهدفه ارباك الوضع الامني بمحافظة كركوك التي تشهد استقرارا امنيا كبيرا بعد سنوات من الوضع الامني الهش فيها".

وطالب البيان "كافة مواطني مدينة كركوك الاعزاء بضرورة التعاون مع الاجهزة الامنية والإبلاغ عن الحالات المشبوهة من اجل ضمان امن واستقرار محافظتنا العزيزة"، مؤكدا اننا "نشيد بدور الاجهزة الامنية والاتحادية كافة في الحفاظ على امن واستقرار محافظة كركوك".

واعرب البيان عن "تضامن الجبهة الكامل لجرحانا وسائلين المولى عز وجل الشفاء العاجل لهم".

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