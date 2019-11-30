النجف تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاحد

2019/11/30 | 15:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن محافظ النجف الاششرف لؤي الياسري، اليوم السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة حدادا على ارواح شهداء المظاهرات في المدينة.

وقال المحافظ في بيان تلقته، "الغد برس" ان "يوم غد الاحد عطلة محلية في عموم محافظة النجف الاشرف، عدا الدوائر الامنية والخدمية والصحية في المحافظة وذلك حداد على ارواح شهداء المظاهرات في المدينة المقدسة".

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