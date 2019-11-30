2019/11/30 | 15:52 - المصدر: الغد برس

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بارزاني: نرحب بأي خطوات لحل الأزمة وينبغي أخذ حقوق المكونات بالحس

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بارزاني: نرحب بأي خطوات لحل الأزمة وينبغي أخذ حقوق المكونات بالحسبان

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