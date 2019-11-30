بارزاني يوجه رسالة بشأن الاوضاع في العراق: ينبغي اخضاع التغيير للآليات الدستورية

2019/11/30 | 15:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارزاني يوجه رسالة بشأن الاوضاع في العراق: نرحب بأية خطوة لحل الازمة

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