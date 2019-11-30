2019/11/30 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مسعود البارزاني: نرحب بأية خطوات من شأنها معالجة الأوضاع الراهنة

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