مسعود بارازني يعلّق بشأن تطورات الأوضاع الحالية في العراق

2019/11/30 | 15:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-اربيل

علق رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني، السبت، (30 تشرين الثاني 2019)، على الأوضاع الحالية التي يعيشها العراق.

وقال بارزاني في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نتابع باهتمام التطورات الأخيرة ونرحب بأي خطوات تساهم بحل الأزمة ومنع الانهيار أو الفوضى أو العودة لأزمنة الدكتاتورية البغيضة".





وأضاف، أن "أي تغيير ينبغي ان يأخذ بالحسبان حقوق المكونات كافة وأن يكون وفقا للأليات الدستورية ويهدف الى استتباب الأمن والاستقرار وفرض حكم القانون ويحقق المطاليب العادلة للجماهير المحرومة".

واختتم قائلاً: "أخيرا ندين قتل الأبرياء والعنف المستمر ونعزي ذوي الشهداء ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل".

وكشف عضو الديمقراطي الكردستاني، ادريس شعبان، في وقت سابق من اليوم، عن شروط الكرد للموافقة على رئيس الحكومة الجديد، مبينا أن الأحزاب الكردية لن تسمح بعودة المفاوضات التي توصلت إليها مع حكومة رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، إلى الصفر.

وقال شعبان في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكرد يريدون شخصية سياسية تراعي التوازن بين بغداد واربيل ، ومقبولة لدى جميع أطياف الشعب العراقي"، لافتا إلى أن "الكرد يتطلعون لاختيار حكومة تحترم ما تحقق في زمن الحكومة عبد المهدي من اتفاقات سياسية".

وأضاف أن "العلاقة بين أربيل والمركز لا يمكن أن تعود إلى الصفر، فالاتفاقات التي وقعت يجب ان تستكمل، مع المضي بالعمل على حل المشاكل العالقة بين الإقليم والمركز"، مشيرا إلى أننا "سندعم أي حكومة شريطة أن تكون قادرة على تلبية المواطنين وتحقيق التوازن".

وكان رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، قد أعلن، أمس الجمعة، أنه سيقدم إلى مجلس النواب، طلب استقالته، استجابة لدعوة المرجعية الدينية.

بغداد اليوم

كشف القيادي تحالف الفتح عامر الفايز، اليوم ‏السبت‏، (30‏ تشرين الثاني‏ 2019)، عن السيناريوهات المطروحة في تشكيل الحكومة بعد عزم استقالة عبدالمهدي، مبينا ان النقاشات لم تسفر عن اختيار البديل.

وقال الفايز في حديث لـ(بغ

بغداد اليوم- بغداد

شدد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، علاء الربيعي، السبت (30 تشرين الثاني، 2019)، على ضرورة إلغاء مجالس المحافظات وجعل انتخاب المحافظ بصورة مباشرة.

وقال الربيعي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين لازالوا يطالب

بغداد اليوم- بغداد

أكد الخبير القانوني، طارق حرب، السبت (30 تشرين الثاني 2019)، أن المدة التي تفصلنا عن الحكومة الجديدة طبقا للدستور 45 يوما فقط، ولا يهم موافقة مجلس النواب او رئيس الجمهورية على طلب استقالة حكومة عبدالمهدي.

وقال حرب في بي

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