بارزاني يدين قتل الأبرياء ويرحب بأي خطوة تحل أزمة العراق

2019/11/30 | 15:59 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني قال إنه يتعين منع العودة لأزمنة الدكتاتورية البغيضة – صورة ارشيفية

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