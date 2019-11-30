مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي في العالم

2019/11/30 | 16:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشؤون المخاطر أن مصر أكبر دولة عمليات للبنك في العالم، حيث يبلغ حجم استثماراته نحو 5.3 مليار يورو في 99 مشروعًا، وتمثل حصة القطاع الخاص 58% من إجمالي الاستثمارات.

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