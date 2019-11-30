بالصور.. منتخبنا الوطني يخوض مرانه التدريبي الصباحي

2019/11/30 | 16:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} خاض منتخبنا الوطني اليوم السبت، مرانه الصباحي تحضيراً لمباراة بغد غد الاثنين امام المنتخب اليمني ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الاولى لبطولة خليجي 24 في قطر.

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