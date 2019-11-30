2019/11/30 | 16:06 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيرت فان مارفيك مدرب الامارات : امامنا مباراة صعبة ومنتخب قطر الأفضل بالبطولة ولديه مجموعة جيدة من اللاعبين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيرت فان مارفيك مدرب الامارات : امامنا مباراة صعبة ومنتخب قطر الأفضل بالبطولة ولديه مجموعة جيدة من اللاعبين) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيرت فان مارفيك مدرب الامارات : امامنا مباراة صعبة ومنتخب قطر الأفضل بالبطولة ولديه مجموعة جيدة من اللاعبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).