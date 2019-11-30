2019/11/30 | 16:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

بمناسبة يوم الحيوانات الأليفة حذر ممثلو منظمات خيرية عالمية، من تجنب محاولة إخضاع الحيوانات البرية لتعيش في ظروف منزلية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن ممثلي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسباب تدفعك لتجنب تربية الحيوانات البرية في المنزل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسباب تدفعك لتجنب تربية الحيوانات البرية في المنزل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).