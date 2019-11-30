الشرطة ىالاتحادية: عودة أكثر من ثمانية آلاف منتسب إلى الخدمة

2019/11/30 | 16:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط، عن صدور الوجبة الثانية من المعادين إلى الخدمة .

وقال البطاط في بيان تلقت

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