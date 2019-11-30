2019/11/30 | 16:20 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مسعود البارزاني يشدد على أن تكون التغييرات وفق الآليات الدستورية

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