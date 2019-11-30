2019/11/30 | 16:22 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو.. مدير المرصد السورى: تركيا هجرت الأكراد وسرقت منازلهم برأس العين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/30 | 16:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو.. مدير المرصد السورى: تركيا هجرت الأكراد وسرقت منازلهم برأس العين) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو.. مدير المرصد السورى: تركيا هجرت الأكراد وسرقت منازلهم برأس العين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).