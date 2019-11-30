الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف جنوب شرقي إدلب

2019/11/30 | 16:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تصدى الجيش السوري في هذه الأثناء لهجوم عنيف يشنه تنظيما جبهة النصرة وأجناد القوقاز الإرهابيان على مواقعه في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

أفاد مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب بأن المجموعات الإرهابية المسلحة التابعة لتنظيمي "جبهة النصرة" و"أجناد القوقاز" شنت هجوما واسعا على مواقع الجيش السوري على محور بلدتي عجاز وسرجة بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ونقل المراسل عن مصدر ميداني قوله إن "وحدات من الجيش السوري تتصدى في هذه الأثناء لمحاولة هجوم جديدة تشنها المجموعات الإرهابية باتجاه محوري عجاز وسرجة جنوب شرق ادلب"، موضحاً أن "المسلحين بدأوا هجومهم مكثف بالقذائف الصاروخية على مناطق سيطرة الجيش، تبعها هجوم بري عنيف".

ولفت المصدر إلى أن "وحدات الجيش السوري تصدت بقوة للهجوم وألحقت حتى الآن خسائر كبيرة بشرية ومادية كبيرة بالجماعات المسلحة المهاجمة".

وأضاف المصدر أن "وحدات الجيش السوري كانت قد أحبطت محاولة تسلل للمسلحين على المحور نفسه فجر اليوم السبت حيث سجل مقتل وإصابة أكثر من 20 مسلحا فيما انسحب من تبقى منهم باتجاه عمق مناطق سيطرتهم".

ويضم تنظيم "أجناد القوقاز"، مقاتلين متطرفين متحدرين من دول تقع على الحد الفاصل بين أوروبا وآسيا مثل أذربيجان وأرمينيا وجورجيا والشيشان، وتقدر أعدادهم بآلاف المقاتلين الذين وصلوا إلى سوريا مع عائلاتهم أواخر 2012 وأوائل 2013، وبدؤوا بالتجمع في فصيل عسكري واحد تحول إلى كيان مستقل عن الفصائل الأخرى.

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