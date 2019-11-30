2019/11/30 | 16:28 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن إطلاق مشروع خط نقل الغاز "السيل التركي"، سيتم في 8 يناير المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خط نقل الغاز "السيل التركي" سينطلق من اسطنبول في 8 يناير ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خط نقل الغاز "السيل التركي" سينطلق من اسطنبول في 8 يناير ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).