عشائر النجف الاشرف تجدد التزامها بتوجيهات المرجعية

2019/11/30 | 16:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت عشائر النجف الاشرف بياناً بشأن الأحداث الأخيرة في المحافظة مؤكدة على الإلتزام بما قالته المرجعية الدينية العليا في خطب الجمعة السابقة فيما يخص الاصلاحات وتلبية المطالب المشروعة ومحاسبة الفاسدين.

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