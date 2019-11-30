2019/11/30 | 16:29 - المصدر: بغداد اليوم

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مكتب محافظ الانبار يوضح حقيقة تعطيل الدوام الرسمي يومي غد وبعد غد

يتبع .............





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