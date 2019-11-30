محافظ النجف: ادعو رجال الفكر ان يكونوا سدا منيعا لحفظ الشباب من الفتن

2019/11/30 | 16:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف:الفرات نيوز} دعا محافظ النجف الاشرف، لؤي الياسري، اليوم السبت، رجال الفكر ان يكونوا سداً منيعاً لحفظ شباب المحافظة من الفتن.

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