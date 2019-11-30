شاهد... محكمة خاصة بجنايات الفساد في العراق

2019/11/30 | 16:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما يستعد البرلمان العراقي لعقد جلسة يوم الاحد لمناقشة أحداث الناصرية جنوبي البلاد كشف المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي عن صدور اوامر جديدة بحق مسؤو...

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